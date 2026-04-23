Бельский поддержал инициативу Панова сделать сведения о доходах ИП публичными

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский согласился с предложением депутата городского парламента Дмитрия Панова сделать публичными данные о налогах и доходах индивидуальных предпринимателей, рассказал спикер в соцсетях. Также Бельский признал, что особенно важно предоставлять все необходимые сведения, когда ИП планирует участвовать в государственных закупках.

— Я считаю, что Дмитрий Вячеславович в этом вопросе абсолютно прав. Если люди хотят участвовать в тендерах на поставку или закупку тех или иных товаров для государства, они должны быть, естественно, открыты, - отметил председатель Заксобрания.

Также Бельский подчеркнул, что при желании индивидуальный предприниматель имеет право не предоставлять информацию о налогах и доходах, но в таком случае он не сможет участвовать в конкурсах от государства.

Для поддержки инициативы об открытии данных об индивидуальных предпринимателях Панов отправил обращение вице-губернатору Алексею Корабельникову и руководителю управления ФНС по Петербургу Александру Гнедых, рассказал депутат 21 апреля в своих соцсетях. После получения ответа Панов планирует подготовить дальнейшие обращения в профильные федеральные ведомства.

В Госдуме ознакомились с инициативой Панова и поддержали ее, но предложили не публиковать данные ИП в открытом доступе, а предоставлять их по запросу в Федеральную налоговую службу.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру