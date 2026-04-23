Помещения в самом протяженном корпусе Апраксина двора выставили на торги

Российский аукционный дом начал прием заявок на право аренды самого протяженного корпуса Апраксина двора № 1, сообщили "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные "ГИС Торги". Для аренды будут доступны 14 лотов общей площадью почти 1,5 тысячи кв. м. Их общая начальная стоимость составляет 16,3 млн рублей. Сам аукцион пройдет 11 июня. Победители будут на три года заключать договор с городским управлением инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества — подведомственным учреждением комитета имущественных отношений.

Стартовая цена самого дорогого лота — 9,4 млн рублей. Его площадь превышает 700 кв. м. Часть помещений, выставленных на аренду, окнами выходит на Садовую улицу. Также на торги будут выставлены цокольные помещения.

Все корпуса Апраксина двора объявлены объектами культурного наследия регионального значения в 1993 году. В 2023 году комитет по госконтролю и охране памятников установил, что самый протяженный корпус объекта находится в неудовлетворительном состоянии. Осенью 2025 года ведомство обратилось в суд с требованием, чтобы правообладатели помещений в корпусе № 1 отреставрировали фасад. Смольный собирается обязать собственников и арендаторов помещений в течение двух лет отремонтировать объект и убрать несогласованное оборудование.

Апраксин двор начали строить в начале XIX века. Там располагались торговые зоны. В дореволюционное время Апраксин двор считался одним из крупнейших торговых рынков Европы. При советской власти и в нынешнее время здания продолжают использовать для торговли. Он занимает 14 гектаров и включает в себя 57 корпусов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру