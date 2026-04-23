Соловьев Live и "Додо Пицца": Минцифры расширило "белые списки"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 23 апреля включило в "белые списки" 22 новых сайта и сервиса, сообщили в пресс-службе ведомства. В обновленный перечень вошли приложения "Газпромбанка", гипермаркетов "Лента" и "Окей", каршерингов "Делимобиль" и "Белкакар". Также в список сервисов, работающих без мобильного интернета, попали онлайн-кинотеатры, телеканал Соловьев Live, сервисы служб доставки, медицинских клиник, операторов связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile, компаний "Росатом", "Роснефть" и других.

Кроме того, в обновленные "белые списки" добавили интернет-сервисы некоммерческих организаций - добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и ассоциации волонтерских центров "Добро.рф".

Сейчас в "белые списки" включены более 500 российских сервисов. Ранее в них добавили портал Госуслуг, приложения Сбербанка, такси, маркетплейсов, "Почты России", соцсеть "Вконтакте", мессенджер "Макс" и другие популярные сервисы.

В апреле в СМИ появилась информация, что Минцифры планирует исключать сервисы из "белых списков" за отказ ограничивать доступ пользователям с включенным VPN.

