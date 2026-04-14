Песков об ограничениях интернета и мессенджеров: Это не путь в прошлое

Россия вынуждена вводить ограничения в интернете и цифровой среде из-за требований безопасности, заявил 14 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с интернетом не возвращает страну в прошлое с точки зрения технологического прогресса и цифрового развития государства.

— Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер. Большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер <...> Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что работу интернета в России могут полностью восстановить, когда необходимость в принятых мерах безопасности исчезнет. В то же время замедление некоторых мессенджеров связано с неисполнением иностранными компаниями российского законодательства, отметил Песков.

— Ограничения работы мессенджеров связаны с необходимостью определенным зарубежным компаниям выполнять нормы наших законов, — заявил пресс-секретарь президента.

С начала 2026 года россияне регулярно сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета, мессенджеров и приложений. В частности, проблемы происходят с доступностью мессенджера Telegram, который Роскомнадзор замедляет с февраля. По информации РБК, профильные ведомства постепенно вводят ограничения в работу VPN-сервисов, объясняя это необходимостью снизить использование международного трафика для обхода блокировок запрещенных платформ. В ряде регионов интернет ограничивают по соображениям безопасности.

