Петербург уступил НАО в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей за 2025 год Петербург занял 8-е место, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Среди регионов СЗФО в список 10 лидеров также попал Ненецкий автономный округ. Он занял 7-е место. Ленинградская область оказалась на 14-м месте.

При составлении рейтинга учитывался потенциально возможный остаток денежных средств с медианной зарплаты в регионе после вычета минимальных расходов. Предполагалось, что семья состоит из двух взрослых и одного или двух детей. В Петербурге потенциально возможный остаток в семье с одним ребенком превысил 87,8 тысячи рублей, с двумя детьми - 70,2 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе показатели составили 105 и 77 тысяч рублей соответственно. В Ленобласти - 76 и 56 тысяч рублей.

На нижних строчках рейтинга оказались Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, а также Ингушетия.

В мае РИА Новости составило рейтинг отраслей в России, где средние зарплаты превышают 1 млн рублей. Выяснилось, что средняя заработная плата сотрудников нефтегазовых компаний в Петербурге составила 1,25 млн рублей.

