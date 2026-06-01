Новости 1 июня 2026, 16:50

На время ПМЭФ Смольный приостановил испытания теплосетей

С 1 по 5 июня в Петербурге не будут проводить плановые гидравлические испытания теплосетей, доложили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Меры приняли "для обеспечения безопасности и комфорта" петербуржцев и гостей города во время Петербургского международного экономического форума.

Смольный утвердил график отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний теплосетей в конце апреля. Работы завершатся, когда среднесуточная температура воздуха в городе достигнет 8 градусов и продержится на протяжении пяти дней. Графики проведения работ опубликованы на сайте Смольного в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона". 

Ранее ЗАКС.Ру отмечал, что в дни ПМЭФ на некоторых улицах Петербурга ограничат движение автомобилей и введут запрет на движение грузового транспорта на магистралях. Также на дорогах сузят проезжую часть. Ограничения действуют с 29 мая по 7 июня. 

ПМЭФ пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум". В качестве страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Участие в мероприятии подтвердили 130 стран и территорий. Планируется выступление президента Владимира Путина на форуме. 

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению


