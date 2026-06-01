Медведев подвел итоги праймериз "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 1 июня подвел итоги внутрипартийного голосования на заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии. В голосовании участвовали более 10 млн россиян. На выдвижение от правящей партии на сентябрьских выборах претендовали 22 тысячи кандидатов. Среди них более 1,3 тысячи — участники СВО. Конкурс на праймериз по выборам в Государственную думу составил 12 человек, в региональных парламентах — 7 человек на место.

Медведев упрекнул оппонентов "Единой России" в смене риторики перед выборами. Конкретные объединения единоросс упоминать не стал.

"Скажу прямо, некоторые наши оппоненты почему-то начали одеваться в непривычные одежды. [...] Кто был левым консерватором, почему то сейчас заявляет о себе как о либерале. Есть и другие проблемы, включая попытки возбуждаться по весьма и весьма тонким моментам устройства нашей страны. Так нельзя," - подчеркнул Медведев.

Медведев также упомянул семь главных направлений работы "Единой России" — демографический вызов, новые профессии и дефицит кадров, преодоление неравенства в развитии регионов, экономическое развитие, развитие новых технологий, борьба с навязыванием ложных ценностей и обеспечение безопасности страны.

Кроме того, на заседании выступил председатель высшего совета "Единая Россия" Борис Грызлов. По его словам, представители ЕР не продвигают популистские лозунги, поэтому избиратели доверяют им. Также он отметил, что партии необходимо увеличить отрыв от конкурентов во время проведения предвыборной кампании.

Праймериз "Единой России" проходили с 25 по 31 мая. Россияне выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму и региональные парламенты.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль