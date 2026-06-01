Новым главой Водоканала стал замдиректора Пирогов

Заместитель генерального директора Водоканала Виталий Пирогов возглавил предприятие, сообщили 1 июня в пресс-службе ГУП. К исполнению обязанностей он приступит со вторника, 2 июня.

"Сергей Волков, возглавляющий ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с 2022 года, покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы", — уточнили в пресс-службе.

Пирогов работает в Водоканале с марта 2026 года, до этого он возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания". В ПСК он трудился с 2010 года, а гендиректором был назначен после того, как предыдущий руководитель Сергей Кропачев перешел в Смольный на должность вице-губернатора. Как писали СМИ, с прежнего места работы он мог уйти с перспективой возглавить предприятие.

Ранее в понедельник Дзержинский районный суд огласил приговор фигурантам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве "Газпром Арены". Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, в числе подсудимых оказались бывшие сотрудники Водоканала Серик Чайкин и Роман Бурашников. Контракт на строительство входной группы с контролем доступа на стадион заключили в 2017 году. Фигуранты заключили договоры на поставку оборудования и поставку оборудования с проведением строительно-монтажных работ, но отгруженное в итоге оборудование оказалось не соответствующим проектной документации.

Общий урон, нанесенный Фонду капитального строительства и реконструкции, составил 30,2 млн рублей. Бурашников частично признал вину и получил 3,5 лет колонии условно, Чайкин вину не признал, ему назначили пять лет лишения свободы.

