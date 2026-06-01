Суд снял обеспечительные меры с университета профсоюзов

Арбитражный суд Петербурга отменил обеспечительные меры по делу о национализации имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сообщила 1 июня "Фонтанка". Бывший ректор Александр Запесоцкий снова может вернуться на прежнюю должность. В апреле 2026 года Минобрнауки решило передать здание в пользование университета.

В беседе с "Фонтанкой" адвокат Марк Павлов заявил, что решение о назначении Запесоцкого на должность ректора вступит в силу после внесения изменений в ЕГРЮЛ. Запесоцкий в разговоре с изданием отметил, что юридически является ректором, и добавил, что университету может понадобиться его помощь. Также он сообщил, что собирался работать в Федерации независимых профсоюзов.

Обеспечительные меры в отношении СПбГУП приняли по иску Генеральной прокуратуры в октябре 2025 года. Также осенью 2025 года Запесоцкого обвинили в трате средств университета на собственные нужды. Его отстранили от должности ректора. Университет возглавил Евгений Лубашев, который ранее занимал пост директора Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права. Запесоцкий выступал против этого назначения и отрицал обвинения в свой адрес. Он пытался оспорить решение об отстранении от должности ректора в суде, но безуспешно.

Запесоцкому 72 года. Он возглавлял университет профсоюзов более 30 лет.

