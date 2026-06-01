Обвиняемому в убийстве несовершеннолетнего на два месяца продлили арест

Октябрьский районный суд Петербурга на два месяца продлил арест Петру Жилкину, обвиняемому в убийстве 9-летнего мальчика (ст. 105 УК), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Фигурант будет находиться под стражей до 31 июля. Это уже второе по счету продление меры пресечения в отношении Жилкина. Он должен был находиться под стражей до 31 марта, после срок ареста продлили до 31 мая. Жилкин против решения суда не возражал.

По данным следствия, 30 января мужчина посадил к себе в автомобиль 9-летнего несовершеннолетнего на парковке гипермаркета рядом с Таллинским шоссе и повез его в направлении деревни Яльгелево в Ленобласти. В дороге Жилкин ударил ребенка кулаком в голову, мальчик скончался, утверждают в СК.

Фигурант скрылся в Псковской области. Его задержали 2 февраля. На следующий день мужчине предъявили обвинение. Он признался в убийстве и указал, где утопил ребенка. Тело мальчика нашли подо льдом в Ломоносовском районе Ленобласти.

Погибший ребенок воспитывался в неблагополучной многодетной семье и не ходил в школу. Происшествие привлекло внимание к работе спецслужб. Например, уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила, что ответственные лица не оказали должного внимания ситуации в семье убитого несовершеннолетнего. Депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов, напротив, отверг упреки в адрес органов опеки.

