Беликов призвал не винить органы опеки в смерти ребенка

Депутат Заксобрания Всеволод Беликов, возглавляющий Совет муниципальных образований, отвергает упреки в адрес органов опеки после гибели 9-летнего мальчика. Житель Ленобласти сперва похитил, а потом убил ребенка, который рос в многодетной семье. Семью описывают как не самую благополучную. Погибший был седьмым ребенком в семье и не ходил в школу. Депутат парламента Александр Ржаненков предложил передать полномочия органов опеки районным администрациям. Сейчас эти обязанности находятся у муниципальных образований.

– При чем здесь органы опеки? По этой семье есть ответственный – комплекс социального обслуживания населения Красносельского района. Была создана целая рабочая группа, которая занималась этой многодетной семьей. У органов опеки очень точно описан функционал. У них нет каких-то придумок, хотелок. Была рабочая группа, которая занималась этой семьей. При чем здесь органы опеки? Что, они должны были изъять ребенка? Нет, об этом речь не стояла, – рассказал Беликов в беседе с ЗАКС.Ру.

Беликов подчеркнул, что в семье, несмотря на не самую благоприятную обстановку, не возникали ситуации, которые могли бы привлечь внимание органов опеки. В то же время, отметил депутат, именно к этим ведомствам возникают претензии после несчастных случаев.

– Что-то произошло, задают вопрос "Почему не изъяли ребенка?". А если ребенка изъяли, то "Почему изъяли ребенка, разрушили семью?". Вот у нас две проблемы, которые вечно предъявляются органам опеки. При всем уважении, Александр Николаевич здесь не прав. Органы опеки имеют отношение к ситуации, но очень опосредованное, – добавил парламентарий.

Ранее депутат Александр Ржаненков в беседе с журналистами из Neva.Today заявил, что нынешняя система, где в каждом из 111 муниципальных образований профильными вопросами занимается "три человека", нуждается в переменах. В качестве решения, считает депутат, эти полномочия можно передать районным администрациям. Таких в городе 18.

"Сейчас муниципальный округ обслуживают три человека. Но кто-то может уйти в отпуск, заболеть, уволиться. При этом у работников есть и другие обязанности, кроме контроля за неблагополучными семьями. Сейчас сотрудники одного муниципального округа не могут контролировать семьи другого. Но если объединить соседние округи, например, Коломну и Адмиралтейский, которые находятся в одном Адмиралтейском районе, то это облегчит работу", – приводят слова Ржаненкова журналисты.

Передача полномочий районным администрациям – больная тема для петербургских муниципалов. Впрочем, у нынешней системы есть заметные защитники в Смольном. В частности, вице-губернатор Наталья Чечина неоднократно заявляла, что сделает все возможное, чтобы опека оставалась в числе полномочий органов местного самоуправления.

