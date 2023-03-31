Монолог Беглова и курс на выборы: Как прошел съезд петербургских муниципалов

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Петербурге прошел съезд Совета муниципальных образований. Львиную долю вечера 30 марта муниципалы слушали выступление губернатора Александра Беглова, который подробно рассказывал обо всем: от скандинавской ходьбы до проблем при строительстве метро. Другие спикеры благодарили за поддержку участников спецоперации. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Встреча членов Совета муниципальных образований Петербурга состоялась 30 марта в КДЦ "Московский", где обычно проходят все ключевые мероприятия "Единой России". Последний год руководителем площадки является бывший член Горизбиркома Алла Егорова. Несмотря на партийный нейтралитет СМО, большинство тезисов были адресованы именно единороссам, у которых в муниципальных советах большинство. Среди почетных гостей мероприятия - чиновники Смольного, главы районных администраций, а также руководители муниципальных образований и местных администраций.

Первым к трибуне вышел губернатор Александр Беглов. Несмотря на то, что по регламенту мероприятия у главы города было 15 минут для выступления, его речь продолжалась около часа. Беглов успел рассказать про все актуальные вопросы города, начав с благодарностей органам местного самоуправления: похвалил за организацию военно-патриотических мероприятий, за пропаганду духовно-нравственных ценностей и благоустройство. Отдельно градоначальник обратил свое внимание на новые общественные пространства и зоны отдыха и их доступность для маломобильных граждан, а также на развитие дворового спорта.

- Вижу очень много групп, которые скандинавской ходьбой ходят. И даже сам себе купил эти палочки. У меня времени нет ходить, но тем не менее. Действительно хорошо развивает мускулатуру. Спорт. Особенно это важно для пожилых людей, - рассказал 66-летний губернатор.

Дальнейший спич главы города был посвящен проблемным темам, из-за которых правительство Петербурга часто подвергается критике со стороны нелояльных Смольному изданий. Беглов назвал это "информационной войной". Впрочем, критика его якобы нисколько не задевает.

- Это естественные процессы. На них нужно смотреть спокойно, философски относиться к этому и продолжать делать свое дело, потому что независимо от того, что происходит, как происходит, как реагируют некоторые структуры. Надо просто заниматься своим делом, работать и не бояться браться за сложную работу, - заверил Беглов.

Сразу после этого начался рассказ о полезности проводимых в городе реформ. О закупке новых автобусов, о вывозе мусора. Также он рассказал о сложностях при строительстве станций метро: о долгах обанкротившегося "Метростроя" перед работниками и отсутствии земли для строительства депо - подходящие участки находятся в частной собственности.

- Мы с вами не испугались ничего. Мы одновременно начали пять реформ, пять преобразований, для того, чтобы город не попал в коллапс. Если бы не начали - два-три года и был бы такой коллапс, что не дай бог, - заключил Беглов.























После выступления первого лица города численность людей в зале заметно сократилась. Главы районов тоже поспешили разойтись по своим делам. Из них остались лишь двое: Виктор Полунин из Выборгского и Александр Забайкин из Курортного.

Собеседник ЗАКС.Ру, глава одного из муниципальных образований, выразил мнение, что такая избыточная программная речь Беглова перед муниципалами может быть начавшейся подготовкой к грядущими выборам. Впрочем, сам губернатор в своем выступлении личными планами на 2024 год не делился. Зато о выборах говорили другие спикеры. Например, председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Следующий год для нас будет выборный: выборы президента, выборы губернатора и выборы ваши. Поэтому то, что вы заложите в этом году, те проекты, то, каким образом вы их реализуете - вот от этого будет, в том числе, зависеть ваша судьба. Это не просто доверие людей. Это доверие людей, которые видят вашу работу, - обратился Бельский к муниципалам.

В качестве одного из направлений работы с электоратом Бельский упомянул добровольную публикацию своих сведений о доходах и имуществе, которые на сайтах ведомств теперь будут размещаться в обезличенном формате.

- Мы приняли решение в Законодательном собрании, что на усмотрение каждого депутата. Стараемся быть открытыми. Это наша задача, прямая обязанность. И партия нас в этом поддерживает. Да, есть моменты, связанные с вопросами безопасности, еще где-то, что мы должны воздерживаться от дополнительной информации, но если вам нечего скрывать и вы идете на выборы со своими избирателями - нужно перед ними быть открытыми.

Отдельно на съезде обсуждался вопрос о поддержке муниципалами участников специальной военной операции. Председатель комитета территориального развития Наталья Чечина поблагодарила участников съезда за содействие при проведении частичной мобилизации.

- Вы приложили максимальное усилие, чтобы провести, в том числе, частичную мобилизацию, помогали районным военным комиссариатам. Только одних повесток вы разнесли 67 тысяч, - сказала Чечина.

Депутат Заксобрания Юрий Гладунов заявил, что партии, представленные в городском парламенте, помогают городу-побратиму Мариуполю, а также упомянул работу общественной приемной ЗакСа в Мариуполе.

- Все партии представлены там, кроме этой… "Яблоко". Мы справимся и без вас. Конечно, самая большая помощь идет от "Единой России", - сказал Гладунов.

За содействие военкоматам благодарственными письмами от вице-губернатора Бориса Пиотровского наградили муниципалов из МО "Кронштадт", МО "Коломяги", МО "Волковское", МО "Георгиевский", МО "Полюстрово" и МО "Александровский".

Уже под конец собрания Гладунов поделился мнением, что самой большой заслугой главы КРТ Чечиной и Совета муниципальных образований в лице председателя Всеволода Беликова и самого Гладунова, в том, что в городе так и не состоялась муниципальная реформа, которую активно обсуждали в конце 2021 года.

- То, что мы вас не ввергли в эту пучину муниципальной реформы, не знаю как там дальше будет, но то, что нет на сегодня муниципальной реформы, я думаю, что это общее с вами достижение. <...> До сих пор идет борба за то, чтобы оставить опеку и попечительство. Вроде как вопрос решенный, но Наталья Валентиновна Чечина, как бывшая девушка из собеса, она заняла принципиальную позицию. Говорит: "Пока я жива, буду костьми лежать за опеку и попечительство." А нам с Всеволодом Федоровичем ничего не остается, как ее поддерживать, - сказал Гладунов.

В завершении съезда зачитали доклад о финансовом положении дел в совете. Единственным муниципалитетом, который не вносит членские взносы оказался МО "Морской". Муниципалы не донесли 48 тысяч рублей.









Константин Леньков