Горсуд оставил под стражей депутата ЗакСа Милюту

Петербургский Городской суд оставил 4 февраля без изменений решение о продлении ареста депутату Законодательного собрания Олегу Милюте, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), выяснил ЗАКС.Ру. Под стражей парламентарий останется как минимум до 25 марта.

Информация об итогах заседания появилась в среду на сайте Горсуда. "Судебный акт оставлен без изменения", — сообщается в карточке Милюты. Об этом же ЗАКС.Ру сообщил адвокат депутата Виктор Ермолаев.

Милюта содержится под стражей с июня 2025 года. В последний раз меру пресечения Колпинский районный суд продлевал ему в конце декабря, сам депутат просил о мере, не связанной с изоляцией от общества. Вынесенное решение теперь безуспешно попытались оспорить в Горсуде.

По версии следствия, Милюта, экс-глава Колпинского района Юлия Логвиненко и бывший глава местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрий Кохно могли получить от генерального директора АО "Автодор" взятку в размере 14,2 млн рублей в обмен на содействие в заключении контрактов и на общее покровительство. Четвертым по делу проходит Олег Лапотко, которого следствие считает посредником в передаче средств (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Помимо Милюты, в СИЗО содержатся Кохно и Лапотко, бывшая глава района Логвиненко находится под домашним арестом. Более подробно о сути дела читайте в материале ЗАКС.Ру.

