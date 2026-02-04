Петербуржца арестовали за шапку с украинской символикой

Ленинский районный суд арестовал на 10 суток Руслана Файзуллина по статье о демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), рассказала 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для составления протокола послужила фотография, на которой петербуржец запечатлен в шапке с украинской символикой. Головной убор суд постановил конфисковать.

Фотоснимок обнаружили 29 января сотрудники Центра "Э" МВД в ходе мониторинга "ВКонтакте". Полицейские наткнулись на пост с фотографией мужчины в вагоне метро. На гражданине были надеты куртка в цветах флага США и синяя шапка с желтым украинским символом, что сочли нарушением законодательства.

В суде Файзуллин заявил о непризнании вины. По словам гражданина, он не знал о существовании запрета, а шапку купил "с целью подчеркнуть свои этническо-культурные корни", передает судебная пресс-служба. К этому фигурант добавил, что ничего не пропагандировал, ни о чем не высказывался и никакую информацию нигде не размещал.

В конце января Горсуд оставил в силе наказание лидеру партии "Яблоко" Николаю Рыбакову, привлеченному по той же статье о демонстрировании экстремистской символики. В его случае речь шла о посте с фотографией Алексея Навального*, суд оштрафовал его на 1,5 тысячи рублей.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру