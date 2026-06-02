Новости 2 июня 2026, 12:27

Усадьба "Сосновка" перешла в собственность Петербурга

фото ЗакС политика

Правительство Петербурга 2 июня объявило о передаче в собственность города усадьбы "Сосновка" на Октябрьской набережной в Невском районе. Объект выкупило садово-парковое предприятие "Невское" и передало в дар Смольному. Прилегающий к усадьбе участок также планируют отдать властям Петербурга.

Чиновники хотят отреставрировать жилое здание усадьбы, гидротехническую систему и парк. На месте архитектурного ансамбля собираются создать культурно-общественное пространство с экспозициями, управлять которым станет историко-краеведческий музей "Невская застава".

"Сосновка" является памятником федерального значения и известна как дача генерала Александра Чернова. Особняк строили в период с 1889 по 1893 год по проекту архитектора Александра фон Гогена при участии его коллеги Алексея Кузнецова. Систему прудов рядом с усадьбой соорудили к началу XIX века. В разное время в здании размещался радиоцентр, дом отдыха для рабочих и встреч литераторов, роддом и поликлиника. В 2023 году объект выкупило из федеральной собственности садово-парковое предприятие "Невское".

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


