Суд оставил в силе отстранение Запесоцкого от должности ректора СПбГУП

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение об отстранении от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, следует из карточки дела на сайте суда. Сам Запесоцкий не присутствовал на слушании, его интересы представлял адвокат Александр Габриелян.

"Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.10.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2025 по делу № А56-92699/2025 оставить без изменения", — говорится в постановлении суда.

Запесоцкий, а также общероссийский союз "Федерация независимых профсоюзов России" и международное профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация профсоюзов" подавали кассационные жалобы с требованием снять обеспечительные ограничения, наложенные по иску Генеральной прокуратуры, в соответствии с которыми Запесоцкого отстранили от должности ректора. Суд оставил их без удовлетворения.

В конце сентября 2025 года Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском об истребовании имущества ГУП в собственность государства. По версии правоохранителей, Запесоцкий использовал деньги университета для личных целей. После этого его отстранили от должности ректора университета. Имущество вуза передали государству. В середине марта в суды Петербурга поступил иск АО АКБ "Ланта-банк" о взыскании имущества к бывшему ректору. Банк требует взыскать с Запесоцкого и его сына Юрия семь объектов недвижимости на Невском проспекте.

