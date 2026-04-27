Экс-глава комитета по труду Чернейко отказался признавать вину

Бывший председатель смольнинского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко и его супруга Татьяна Чернейко не признали вину по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Бывшему чиновнику вменяют два эпизода мошенничества (ст. 159 УК), и один – по злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК). Его жена обвиняется в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 УК).

– Отношение [к предъявленному обвинению] тяжелое. Написано по русски, но следователь ни разу не удосужился объяснить, в чем суть. <...> Плохое отношение, но я понимаю, о чем речь. Я не признаю себя виновным. Я не согласен ни с одним [эпизодом], – заявил Чернейко.

Татьяна Чернейко также заявила, что поняла текст обвинения, но "его существо не ясно". Он добавила, что обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а в материалах дела отсутствуют доказательства ее причастности.

– Все работы выполнены в полном объеме. Доказательства содержаться как в материалах дела, так и в открытой сети интернет, а также в показаниях свидетелей, – добавила Чернейко.

Чете Чернейко инкриминируют мошенничество при организации трудовых ярмарок в период с 2019 по 2024 год. Их дело начали рассматривать по существу 20 апреля. На первом заседании подсудимые просили перенести судебное следствие в Невский районный суд или в Гатчину. Суд отказал.

Константин Леньков / Фото: Смольный