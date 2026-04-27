Новости 27 апреля 2026, 18:59

Начался суд над бывшим гендиректором "Метростроя" Александровым

фото ЗакС политика

Во Фрунзенском районном суде 27 апреля прошло первое слушание по делу бывшего генерального директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Уголовное дело передали в суд в конце марта спустя более чем шесть лет расследования, утверждают в издании. В деле Александрова около 120 томов. 

Александрову вменяют три эпизода мошенничества. Первые два связаны с поставкой щебня и кабеля для Фрунзенско-Приморской линии метро, третий - с предоставлением стройматериалов для бизнес-центра на Барочной улице. Его строили по инвестиционному договору между "Метростроем" и компанией "Метропаркинг". Также по делу Александрова проходят еще трое человек: Анатолий Болотов, Айдар Ермаков и Олег Кузьменко.

Бывшего гендиректора задержали в 2019 году. В СМИ писали, что Александрова подозревали в растрате 178 млн рублей. 

Александров – сын прежнего руководителя "Метростроя" Вадима Александрова. Он возглавлял компанию с 1993 по 2017 год. Николай Александров вступил в должность генерального директора по развитию ОАО "Метрострой" в 2006 году. Через шесть лет стал генеральным директором организации по экономике и финансам. В 2017-2019 годах Александров возглавлял ОАО "Метрострой". С должности генерального директора его сняли в феврале 2020 года. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


