"Метрострой" сообщил о задержании своего гендиректора Николая Александрова

Гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан, в скором времени ему могут предъявить обвинения, сообщили представители компании.

Они подтвердили, что Александров уже второй день не появляется на работе. По данным «Метростроя», он ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. С какой целью и в рамках какого дела задержан Александров, пока неясно, позиция обвинения неизвестна, добавили в компании, заявив, что считают «нецелесообразным и неэтичным» высказывать пока предположения и делать выводы.

Ранее стало известно, что в здании «Метростроя» и управлении производственно-технологической комплектации прошли обыски. Сообщалось, что после мероприятий Александрова и директора УПТК Мирослава Августиновича доставили на допрос.