Экс-сотрудника военкомата арестовали на два месяца по делу о взятках

Приморский районный суд Петербурга арестовал до 26 июня сотрудника военного комиссариата Власа Рулько, обвиняемого в получении восьми взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), передает 28 апреля Объединенная пресс-служба судов. По версии следствия, фигурант мог заниматься незаконным предоставлением военных билетов лицам, не служившим в армии. По предварительным данным, вместе с ним действовал экс-сотрудник военкомата Приозерска и Приозерского района Ленинградской области, бывший депутат Приозерского городского поселения Михаил Зеленцов.

По версии следствия, идею выдавать военные билеты в обмен на денежные средства предложил некий сотрудник военкомата Приморского района. Он договорился с Зеленцовым об освобождении молодых людей от призыва на срочную службу за взятки в размере 150 тысяч рублей. Позже Зеленцов привлек к делу еще одного фигуранта, а тот подключил Рулько. Правоохранители также считают, что Зеленцов вносил заведомо ложные сведения в протоколы призывных комиссий о состоянии здоровья граждан.

Следствие полагает, что в период с января 2020 года по декабрь 2022 года Рулько, Зеленцов и еще один фигурант получили взятки от восьми граждан. Размер денежного вознаграждения мог колебаться от 150 тысяч до 325 тысяч рублей. Взамен они незаконно выдавали им военные билеты, в которых содержалась информация об освобождении от прохождения срочной службы в армии по состоянию здоровья, считают в ведомстве.

Рулько задержали накануне, 27 апреля. В тот же день ему предъявили обвинение. В пресс-службе судов города уточнили, что он не признал свою вину и просил суд отправить его под домашний арест.

Зеленцов занимал пост военного комиссара Приозерска и Приозерского района в течение 15 лет. В сентябре 2025 года он получил должность начальника отделения предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата. Его задержали по делу о получении взяток в феврале 2026 года и отправили под арест на два месяца.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру