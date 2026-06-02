Новости 2 июня 2026, 15:44

"Единая Россия" поддержала смягчение налогов на малый бизнес

фото ЗакС политика

За три месяца до выборов партия "Единая Россия" поддерживает позицию общественной организации "Опора России", выступающую за создание условий для развития бизнеса и смягчения налогов для малых предпринимательств, сообщили 2 июня в пресс-службе объединения. По словам члена "Единой России", первого заместителя председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Альфии Когогиной, партия выступает за прямой диалог между представителями бизнес-сообщества и государством.

"Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов Народной программы. Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса", — цитируют Когогину в пресс-службе ЕР.

Она добавила, что "Единая Россия" выступает за обсуждение любых изменений в налоговом законодательстве с предпринимателями и представителями бизнес-сообщества. По ее словам, при разработке инициатив следует проводить оценку эффективности новых мер.

В преддверии выборов "Единая Россия" смягчает риторику своих высказываний и поддерживает инициативы, не связанные с ограничениями и запретами. Например, единороссы выступали против отмены некоторых художественных произведений и маркировки их содержания, а также не поддержали идею блокировок соцсетей для детей младше 14 лет.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по данным ФОМ, рейтинг "Единой России" за неделю упал на три процентных пункта, спустившись с 39% до 36%. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


