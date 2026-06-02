"Единая Россия" поддержала смягчение налогов на малый бизнес

За три месяца до выборов партия "Единая Россия" поддерживает позицию общественной организации "Опора России", выступающую за создание условий для развития бизнеса и смягчения налогов для малых предпринимательств, сообщили 2 июня в пресс-службе объединения. По словам члена "Единой России", первого заместителя председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Альфии Когогиной, партия выступает за прямой диалог между представителями бизнес-сообщества и государством.

"Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов Народной программы. Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса", — цитируют Когогину в пресс-службе ЕР.

Она добавила, что "Единая Россия" выступает за обсуждение любых изменений в налоговом законодательстве с предпринимателями и представителями бизнес-сообщества. По ее словам, при разработке инициатив следует проводить оценку эффективности новых мер.

В преддверии выборов "Единая Россия" смягчает риторику своих высказываний и поддерживает инициативы, не связанные с ограничениями и запретами. Например, единороссы выступали против отмены некоторых художественных произведений и маркировки их содержания, а также не поддержали идею блокировок соцсетей для детей младше 14 лет.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по данным ФОМ, рейтинг "Единой России" за неделю упал на три процентных пункта, спустившись с 39% до 36%.

