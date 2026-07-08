КСП пришла с проверкой в комитет по благоустройству

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга начали проверку использования бюджетных средств в комитете по благоустройству, сообщили 8 июля в пресс-службе ведомства. Аудит затронет эффективность расходования более 21 млрд рублей, выделенных в 2024–2026 годах на развитие и содержание городских зеленых территорий.

КСП оценит исполнение государственной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Петербурге" в части развития и содержания территорий зеленых насаждений. Проверка также коснется работы ряда подведомственных комитету учреждений, в том числе организаций, отвечающих за благоустройство парка 300‑летия Петербурга, парка культуры и отдыха на Екатерингофском острове и Курортного лесопарка. Кроме того, инспекторы проверят деятельность подведов комблага, занятых строительством производственных баз на Пулковском и Петергофском шоссе.

Представители ведомства планируют изучить обращения жителей, опубликованные в соцсетях и СМИ. Среди наиболее частых жалоб в пресс-службе КСП упомянули несанкционированную торговлю в парках и захламление территорий. Для проверки этой информации сотрудники ведомства запросили материалы у профильных государственных и муниципальных органов.

В январе 2026 года палата уже уведомляла о начале проверки комблага и подведомственных ему организаций, включая Центр комплексного благоустройства. Весной 2026 года КСП также инспектировала садово-парковые предприятия комблага.

В 2023 году по итогам проверки КСП проверяла результаты работы ведомства за 2021–2022 годы. Сотрудники палаты выявили нарушения в деятельности комблага. Собранные материалы передали в прокуратуру Петербурга. Позднее, осенью 2024 года, СК задержал руководителя ЦКБ Андрея Белоуса по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК). Сейчас он находится в СИЗО.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру