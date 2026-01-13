КСП проверит комитет по благоустройству и его подведы

Начиная с 14 января Контрольно-счетная палата приступит к проверке комитета по благоустройству и подведомственных ему организаций, сообщили в ведомстве. При этом в КСП напомнили о судьбе бывшего главы ГКУ "Центр комплексного благоустройства" (ЦКБ) Андрея Белоуса и его заместителя Игоря Бея, ставших фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) после предыдущей проверки.

Как сообщается, со следующего дня стартует ревизия комблага и Центра комплексного благоустройства, а также Юго-западного, Юго-восточного и Северо-западного управлений региональных дорог и благоустройства. Всего одновременно будут проводиться 10 контрольных мероприятий, которые охватят деятельность организаций в период с 2024 по истекший период 2026 года.

"Работа этих ведомств [комблага и ЦКБ] традиционно находится в фокусе внимания петербуржцев, у которых возникают вопросы по качеству уборки дорог, дворов, а также содержанию скверов и парков", — отметили в ведомстве.

О трех других подведах комблага в КСП отметили, что от их гармоничного взаимодействия зависит "создание необходимых и достаточных условий для чистоты дорог, дворов в нашем городе и хорошего настроения петербуржцев".

Предыдущая проверка комблага и ЦКБ проводилась в 2023 году, она охватила 2021-2022 годы. В тот раз ведомство обнаружило ряд нарушений в деятельности комитета и более 120 нарушений у подведомственной ему организации. Материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Петербурга. Осенью 2024 года Следственный комитет сообщил о задержании главы ЦКБ Белоуса по подозрению в получении взятки. Замглавы ЦКБ Бея задержали тогда по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру