КСП выявила нарушения в МО "Литейный округ"

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о результатах проверки деятельности МО "Литейный округ" с 2024 года по истекший период 2026 года. Под внимание ревизоров попали муниципальный совет, местная администрация и подведомственное учреждение "Муниципальный центр Литейный". Всего сотрудники КСП изучили судьбу 212 млн рублей.

Пресс-служба палаты не стала подробно рассказывать о сути выявленных нарушений. У муниципалов обнаружили случаи завышения начальной цены контракта на выполнение работ по благоустройству округа. Также нарушения заметили при выборе поставщика и ведении плана-графика закупок. Вопросы возникли к ведению бухгалтерского учета и другим бюджетным обязанностям.

В ходе проверки часть средств удалось вернуть в местный бюджет. Контрольно-счетная палата также помогла скорректировать муниципальные акты, связанные с компенсацией для депутатов. Также муниципалы актуализировали положение о денежном содержании главы округа.

О результатах проверки КСП сообщила губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру городского парламента Александру Бельскому. Для муниципалов ведомство подготовила предложения по устранению недостатков.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру