РБК: "Пятерочка" и "Перекресток" отказались от Kinder и Raffaello из-за цен

Магазины ретейлера X5 "Пятерочка", "Перекресток" и дискаунтер "Чижик" отказались закупать продукцию бренда Ferrero, объяснив решение "неоправданно завышенными отпускными ценами", сообщил 29 июня РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Так, торговые сети не станут приобретать Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Bueno и Tic Tac от организации "Ферреро Руссия", российского филиала итальянского производителя Ferrero Group. По словам представителей компании, продукции осталось чуть более чем на месяц.

"Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей", — сообщили в пресс-службе X5 (цитата по РБК).

Группа X5 предлагала поставщику способы решения ситуация с ценами, однако "Ферреро Руссия" не согласилась менять договоренности, утверждает источник издания. При этом в компании не исключают возможность возобновить закупку товаров в случае пересмотра условий. Сейчас российский ретейлер рассматривает варианты сотрудничества с другими производителями кондитерской продукции из России и дружественных стран.

В июле 2025 года ретейлер X5 приостановил в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" закупку товаров от компании Mars, производящей Snickers, Milky Way, Mars, Twix и другие кондитерские изделия. Тогда решение объяснили несогласием с предложенными условиями по ценообразованию. В августе 2025 года группа X5 возобновила закупку товаров бренда Mars.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру