Ковальчук удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ о награждении предпринимателя, основного акционера и бывшего главы совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отметим, в указе главы государства Ковальчук упоминается как "общественный деятель". В документе отметили его социально значимую деятельность и благотворительную помощь.

"За большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и благотворительную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ковальчука Юрия Валентиновича — общественного деятеля, город Санкт-Петербург", — говорится в указе главы государства.

Орден "За заслуги перед Отечеством" вручают гражданам за их трудовые успехи в различных сферах, в том числе культуре, юриспруденции, экономике, социальной помощи и других.

Ковальчук родился в Ленинграде в 1951 году. В феврале 1991 года он стал вице-президентом Ассоциации совместных предприятий Петербурга и главой Центра перспективных технологий и разработок. Тогда работу Ассоциации курировал на тот момент председатель комитета по внешним связям Владимир Путин. В 2000 году возглавил центр стратегических разработок "Северо-Запад". В период с 2005 по 2012 год он был председателем совета директоров банка "Россия". В 2008 году при его участии создали медиахолдинг "Национальная Медиа Группа", куда входят РЕН ТВ, Первый канал, Пятый канал, "Известия" и другие. Помимо ордена "За заслуги перед Отечеством" Ковальчук награжден орденом Дружбы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру