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Новости 20 июля 2026, 13:20

Прокуратура проверит племзавод бывшего вице-губернатора Петербурга Локтионова

фото ЗакС политика Прокуратура проверит племзавод бывшего вице-губернатора Петербурга Локтионова

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку племенного завода "Бугры", сообщили 20 июля в ведомстве. По данным ЕГРЮЛ, предприятием руководит бывший вице-губернатор Петербурга Виктор Локтионов. Поводом для проверки стали обращения местных жителей.

Прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях водоохранного законодательства и правил содержания крупного рогатого скота на предприятии. Само оно находится в Лужском районе Ленинградской области. Сотрудники ведомства взяли пробы воды для экспертизы. 

Проверка продолжается. По ее итогам при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Виктор Локтионов занимал должность вице-губернатора Петербурга с 1996 по 2000 год. Сейчас он занимает должность генерального директора ООО "Племенной завод "Бугры".

Алиса Ремнева / Фото: Прокуратура Ленинградской области


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