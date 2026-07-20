Петербург занял 41-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

По итогам первого полугодия 2026 года Петербург занял 41-е место в рейтинге регионов по развитию ипотечного кредитования, подготовленном 20 июля РИА "Новости". Ленинградской области досталось 47-е место. Из субъектов Северо-Западного федерального округа выше всех в рейтинге поднялась Архангельская область — она оказалась на четвертой строчке, уступив только Тыве, Ямало-Ненецкому автономному округу и Якутии.

Помимо Архангельской области, среди субъектов Северо-Запада выше Петербурга расположились пять регионов. Мурманская область не смогла войти в первую десятку и оказалась на 12-м месте, Республике Коми досталась 26-я строчка, а Калининградская область, Ненецкий автономный округ и Республика Карелия разместились в рейтинге друг за другом — они заняли 30-е, 31-е и 32-е места соответственно. Ниже Петербурга и Ленобласти оказались Вологодская, Новгородская и Псковская области.

Средний размер ипотечного кредита в Петербурге составил 5,41 млн рублей — это один из самых высоких показателей в стране. По этому параметру город уступает лишь Москве (7,72 млн рублей), Московской области (5,89 млн рублей) и Калмыкии (5,87 млн рублей), разделив четвертое место с Сахалинской областью.

Рейтинг составлен по четырем критериям: количеству ипотечных кредитов, выданных за последние 12 месяцев на тысячу экономически активного населения, динамике выдачи ипотеки за январь-май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднему размеру кредита и доле просроченной задолженности по состоянию на 1 июня 2026 года.

По данным исследования, за первые пять месяцев 2026 года в России выдали свыше 389 тысяч ипотечных кредитов. За аналогичный период 2025 года россияне получили только 271 тысяч займов. Объем выдачи вырос на 43%. В денежном выражении рынок достиг 1,73 трлн рублей, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 1,19 трлн рублей.

Ранее представители министерства финансов решили не менять условия по предоставлению льготной ипотеки до 1 октября 2026 года. Планировалось, что в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье увеличат лимит по выдаче ипотечных займов. Сейчас в этих субъектах самая большая сумма ипотеки составляет 12 млн рублей, а в других регионах — 6 млн рублей. Ожидалось, что максимальный размер кредита для многодетных семей станет 18 млн рублей, для родителей с двумя детьми — до 15 млн рублей, а с одним ребенком — до 12 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру