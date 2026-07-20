Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. 872 "О временном порядке въезда Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики" [...] изменение, заменив в пункте 1 слова "до 14 сентября 2026 г. включительно" словами "до 31 декабря 2027 г. включительно", — говорится в указе главы государства.

Согласно документу, жители республики могут приезжать в Россию с туристическими и деловыми целями не более чем на 30 дней. Для въезда и выезда из страны им не нужно оформлять визы. Положения указа не распространяются на граждан Китая, решивших посетить Россию для трудоустройства, получения образования, постоянного проживания или организации международных автомобильных перевозок.

В конце мая власти Китая также продлили безвизовый режим для россиян. Он действует до 31 декабря 2027 года. Решение объявили во время двухдневного официального визита Путина в республику. В ходе поездки президент России встретился с главой КНР Си Цзиньпином и договорился с ним о продлении практики безвизового режима.

Путин ввел безвизовый режим с Китаем в декабре 2025 года. В документе указывалось, что новые правила действуют на основе "принципа взаимности": до этого в сентябре 2025 года власти КНР ввели безвизовый режим для россиян. Жители России могут посещать другую страну только с загранпаспортом для встреч с друзьями и родственниками, в целях туризма и деловых переговоров.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль