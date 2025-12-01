Россия временно отменила визы для граждан КНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из страны для граждан Китая, согласно которому они смогут пребывать в России без визы до 30 дней. Соответствующий документ опубликован 1 декабря на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, граждане КНР имеют право находиться на территории России с гостевыми или деловыми целями не более 30 дней до 14 сентября 2026 года. Они могут въезжать в страну и выезжать из нее без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китая. В указе уточняется, что новые правила вводятся с учетом "принципа взаимности".

Безвизовый режим не распространяется на граждан Китая, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, получения образования или постоянного проживания. Кроме того, ограничения сохраняются для лиц, занимающихся международными автомобильными перевозками.

Ранее власти Китая ввели безвизовый режим сроком до 30 суток для граждан России с обычными загранпаспортами. Россияне смогут посещать КНР с туристическими, деловыми целями, а также для поездок к родственникам или друзьям.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру