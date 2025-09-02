Китай вводит пробный безвизовый режим с Россией

Власти Китая введут безвизовый режим до 30 суток в отношении российских граждан с обычными загранпаспортами, сообщил 2 сентября ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня. Пробный безвизовый режим продлится год.

"В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта", - приводит слова представителя МИД КНР издание.

Он уточнил, что российские граждане смогут посетить Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, или обмена визитами. "Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай", - заключил Го Цзякунь.

Напомним, в конце августа выдачу туристических виз россиянам возобновило консульство Словакии. Государство перестало выдавать турвизы гражданам России осенью 2022 года вместе с рядом других членов Евросоюза.

Анастасия Луценко, фото: unsplash