Новости 30 ноября 2025, 13:30

Полиция прервала пикет блокадницы Людмилы Васильевой на Дворцовой площади

фото ЗакС политика

Сотрудники полиции днем 30 ноября задержали на Дворцовой площади блокадницу и активистку Людмилу Васильеву, передает MR7. Васильева вышла на главную городскую площадь с пацифистским плакатом. Пикет продолжался около получаса. 

Как отмечают журналисты, полицейские предупреждали Васильеву о недопустимости проведения каких-либо публичных мероприятий еще до того, как она достала плакат. При задержании силовики вели себя корректно. Примерно после 30 минут блокадницу проводили до полицейского автомобиля. 

Доставили ли Васильеву в отдел полиции – не уточняется. 

Васильева получила известность в 2024 году. Она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Кампания блокадницы была посвящена пацифистской повестке. Для участия в выборах ей нужно было собрать подписи избирателей в поддержку ее выдвижения. Собрать нужного числа автографов ей не удалось. После выборов Васильева неоднократно выходила с пикетами на улицы Петербурга. В мае ее оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил.

Константин Леньков / Фото: MR7


