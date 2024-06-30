Людмила Васильева не смогла набрать нужное количество подписей для выдвижения

Штаб блокадницы Людмилы Васильевой накануне вечером сообщил о том, что ей не удалось собрать количество подписей, необходимое для выдвижения на губернаторские выборы. При требуемых 73 тысячах Васильева собрала только 5,5 тысяч подписей.

"Опытным путем мы установили, сколько подписей может собрать с нуля действительно независимый кандидат на губернаторский пост, благодаря безвозмездной медийной поддержке и без каких-либо спонсоров, кроме неравнодушных граждан", - подвели итоги кампании в штабе.

Накануне сборщика подписей в поддержку Васильевой задержали. На неделе на ее родного сына составили протокол о дискредитации армии. 83-летняя Васильева, проведшая детство в блокадном Ленинграде, пыталась принять участие в выборах, используя пацифистские тезисы.

Фото: ЗАКС.Ру