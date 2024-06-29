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Новости 17:21

Полиция задержала агитатора и главу офиса кандидата в губернаторы Петербурга Васильевой

фото ЗакС политика Полиция задержала агитатора и главу офиса кандидата в губернаторы Петербурга Васильевой

В Петербурге задержали агитатора и главу офиса штаба кандидата в губернаторы города Людмилы Васильевой, об этом 29 июля сообщили в Telegram-канале "Команда Васильевой".

В публикации уточняется, что их увезли в линейный отдел по Балтийскому вокзалу, чтобы они написали объяснительные. По мнению представителей штаба, активистов могли задержать по указанию силовиков.

Уточняется, что также агитаторы стояли у метро "Технологический институт" и "Гостиный двор", однако там никого не задержали.

Напомним, что 83-летняя блокадница Людмила Васильева идет на выборы как самовыдвиженец. На Измайловском проспекте начал работать ее предвыборный штаб.

Фото: ЗАКС.Ру


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