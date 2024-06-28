На депутата МО "Морской" Дениса Васильева составили протокол о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд Петербурге поступили материалы административного дела в отношении депутата МО "Морской" Дениса Васильева, выяснил ЗАКС.Ру. Васильева хотят судить за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Он является сыном кандидатки в губернаторы Петербурга Людмилы Васильевой.

Как уточнили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов, поводом для составления протокола на Васильева стали его публикации на личной странице "ВКонтакте". Правоохранители обратили внимание на два репоста и один текст. Материалы были размещены в разные периоды времени.

Судя по соцсетям муниципала, сейчас он находится за границей. По статье о дискредитации армии ему может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дата заседания не назначена. Дело передано судье 24 июня.

Это не первый протокол на Васильева. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по этой же статье из-за репостов.

Мать мундепа Людмила Васильева баллотируется на пост высшего должностного лица Петербурга. На выборы она идет в качестве самовыдвиженца. Для этого ей необходимо собрать подписи 155 муниципальных депутатов, а также несколько десятков тысяч подписей от избирателей. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ей необходимо сдать собранные автографы в Горизбирком до 30 июня.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Дениса Васильева