Петербургского мундепа оштрафовали за репосты Гудкова и Кара-Мурзы*

Василеостровский районный суд Петербурга 27 октября оштрафовал депутата МО "Морской" Дениса Васильева на 30 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за нескольких репостов оппозиционеров.

Причиной для составления протокола на мундепа стали его репосты в соцсети "ВКонтакте" публикаций политика Дмитрия Гудкова, журналиста Владимира Кара-Мурзы* и бывшего члена "Яблока" Александра Гудинова. В них говорилось о ходе специальной военной операции на Украине.

Полицейские допросили главу МО "Морской" Татьяну Кольцову, которая рассказала, что Васильев уже длительное время проживает за пределами России. По ее словам, мундеп сейчас находится в Германии и принимает участие в заседаниях совета с помощью мессенджера.

Защитница Васильева, адвокат Мария Зырянова на заседании суда заявила о наличии в протоколе об административном правонарушении неустранимых, по ее мнению, нарушений. Сотрудник полиции, составлявший акт осмотра страницы "ВКонтакте", не оформил его в надлежащем виде. Кроме того, в материалах дела спутали слово "дискредитация" с "дискриминацией". Зырянова просила вызвать в суд полицейских, составлявших протокол. Судья отказала.

— Громов составил протокол. Ну рассмотрел, составил рапорт. Что посчитал нужным — то и написал. Что с него взять. Кузнечиков [составлял акт осмотра], все что хотел — Кузнечиков в своём акте написал как умеет, понимает. Как смог, так и изложил, - заявила судья Алина Рахматуллина.

Адвокат отметила, что ее доверитель не мог совершить вменяемое ему правонарушение на территории России и не должен нести ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Полицейские не стали отражать местонахождение Васильева в протоколе.

Напомним, на прошлой неделе суд оштрафовал мундепа из Гавани Ольгу Фаттуш на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за несколько публикаций на личной странице "ВКонтакте". Фаттуш у себя в соцсетях писала о специальной военной операции.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков, фото - ВКонтакте/Денис Васильев