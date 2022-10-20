Депутата МО "Гавань" Ольгу Фаттуш оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Петербурга 20 октября оштрафовал муниципального депутата МО "Гавань" Ольгу Фаттуш на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Поводом стали несколько публикаций на личной странице мундепа "ВКонтакте".

В протоколе в отношении Фаттуш упоминались семь постов, в которых якобы содержалась информация о ходе специальной военной операции. Силовики решили, что содержимое сообщений "подрывает авторитет" армии.

Защитница Фаттуш, адвокат Вероника Карагодина заявила, что ее доверительница родилась на Украине, где у нее остались родственники. От них Фаттуш и получает информацию о происходящем.

— Моя подзащитная родом с Днепропетровской области, Украины. Соответственно, все пожилые родственники находятся сейчас там. Она с ними общается, получает от них напрямую информацию, которая ее шокирует, которая приводит ее в тяжелое эмоциональное состояние, - рассказала Карагодина.

Адвокат также отметила, что в материалах дела нет экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие дискредитирующих высказываний в постах мундепа. Карагодина намерена обжаловать штраф.

Напомним, на прошлой неделе суд в Петербурге оштрафовал по аналогичной статье депутата МО "Малая Охта" Василия Кунина на 40 тысяч рублей. Сам мундеп после начала спецоперации покинул Россию.

Константин Леньков / фото: группа "МояГавань" "ВКонтакте"