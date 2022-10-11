Покинувшего страну мундепа Кунина оштрафовали на 40 тысяч рублей за пост про Путина

Красногвардейский районный суд Петербурга 11 октября оштрафовал депутата МО "Малая Охта" Василия Кунина на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Кунин в своем Telegram-канале высказался в поддержку мундепов из МО "Смольнинское", которые в начале сентября выступили с обращением к Государственной думе с критикой президента Владимира Путина и специальной военной операции на Украине. Сотрудники полиции сочли высказывания Кунина порочащими Вооруженные силы.

Сам мундеп покинул Россию в марте этого года вскоре после начала спецоперации.

Пятерых депутатов Смольнинского, которые решили обратиться к коллегам из Госдумы, так же оштрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). В сумме они получили штрафы на 225 тысяч рублей.

Напомним, на этой неделе еще один мундеп получил штраф по статье о дискредитации Вооруженных сил. Мундепа из МО "№72" Владимира Волохонского обязали заплатить 30 тысяч рублей за пост "ВКонтакте".

Константин Леньков