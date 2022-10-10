Эмигрировавшего мундепа Волохонского оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Фрунзенский районный суд Петербурга 10 октября рассмотрел административный протокол в отношении депутата муниципального совета МО № 72 Владимира Волохонского по статье о дискредитации Вооруженных Сил (ст. 20.3.3 КоАП). Судья назначила ему штраф в 30 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Согласно протоколу, Волохонский 26 мая разместил в паблике "Новости Купчино" критическую публикацию про депутатов Государственной думы, специальную военную операцию и события на Украине в целом. Также мундеп негативно высказался об уголовной и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил, которую ввели в России в начале марта.

- Таким образом, своими действиями умышленно, с целью подрыва авторитета и доверия к использованию Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан, дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных Сил РФ за пределами Российской Федерации, - зачитывала протокол судья.

Сам Волохонский на заседание не явился. Он покинул Россию еще 11 марта, вскоре после обыска в его квартире по делу о телефонном терроризме. В протоколе говорилось, что мундеп сделал пост 26 мая, якобы находясь на улице Зины Портновой.

Напомним, ранее штрафы по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) получили пятеро депутатов МО "Смольнинское" за обращение к Госдуме с критикой президента Владимира Путина и спецоперации.

Константин Леньков