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Муниципал 12:33

Эмигрировавшего мундепа Волохонского оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Эмигрировавшего мундепа Волохонского оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Фрунзенский районный суд Петербурга 10 октября рассмотрел административный протокол в отношении депутата муниципального совета МО № 72 Владимира Волохонского по статье о дискредитации Вооруженных Сил (ст. 20.3.3 КоАП). Судья назначила ему штраф в 30 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Согласно протоколу, Волохонский 26 мая разместил в паблике "Новости Купчино" критическую публикацию про депутатов Государственной думы, специальную военную операцию и события на Украине в целом. Также мундеп негативно высказался об уголовной и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил, которую ввели в России в начале марта.

- Таким образом, своими действиями умышленно, с целью подрыва авторитета и доверия к использованию Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан, дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных Сил РФ за пределами Российской Федерации, - зачитывала протокол судья.

Сам Волохонский на заседание не явился. Он покинул Россию еще 11 марта, вскоре после обыска в его квартире по делу о телефонном терроризме. В протоколе говорилось, что мундеп сделал пост 26 мая, якобы находясь на улице Зины Портновой.

Напомним, ранее штрафы по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) получили пятеро депутатов МО "Смольнинское" за обращение к Госдуме с критикой президента Владимира Путина и спецоперации. 

Константин Леньков


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