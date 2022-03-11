Депутат МО № 72 Волохонский покинул Россию

Муниципальный депутат муниципального совета МО № 72 Владимир Волохонский покинул Россию, сообщил мундеп ЗАКС.Ру. Сейчас он находится в Ташкенте, столице Узбекистана. На прошлой неделе у него прошел обыск в квартире из-за дела о лжеминировании.

Волохонский рассказал, что ненадолго остановился в Узбекистане и планирует поехать дальше "посмотреть мир". Компания, в которой он работал, недавно объявила о прекращении деятельности в России. Депутат, по его словам, и так планировал уехать из страны, но собирался сделать это несколько позже. Обыск по уголовному делу мотивировал его сделать это скорее. Проблем при пересечении границы у него не возникло.

Напомним, накануне протестной акции 6 марта петербургские силовики наведались с обыском к местным оппозиционерам и активистам. Более десяти человек после следственных мероприятий получили статус подозреваемых по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет. Обыск прошел и у Волохонского, после которого его шесть часов допрашивали следователи. Однако кем он проходит по делу ему не сообщили и отпустили домой.

Константин Леньков