Петербургским активистам приписали "украинский" звонок

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Силовики 5 марта прошлись с обысками по квартирам петербургских оппозиционеров. Не менее десяти человек в итоге были отправлены в ИВС в качестве подозреваемых по уголовному делу о лжеминировании. Действия силовиков напоминают прошлогоднюю серию обысков, которая предшествовала митингу в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На днях МВД как раз предупредило о распространяющихся в интернете призывах к несанкционированным акциям и их незаконности.

В изоляторе временного содержания сейчас находятся не меньше десяти подозреваемых по делу "о телефонном терроризме": активистка Евгения Сметанкина, член ЛПР Марина Мацапулина, лидер движения "Маяк" Дарья Хейкинен, фем-активистки Полина Титова и Лёля Нордик, правозащитница Мария Малышева, а также Александр Дубовский, Ильшат Нафиков, Ольга Мельникова, Даниил Ситников и "яблочник" Кирилл Олюнин.

Также следственные действия прошли у помощницы депутата Заксобрания Петербурга Марины Шишкиной Ольги Галкиной. Она сообщила ЗАКС.Ру, что в ее дом вломился СОБР в тот момент, когда там находились дети. Она проходит по делу свидетелем. Сейчас она находится не в городе. Допросили как свидетеля градозащитницу Ларису Лопаткину и активиста "Маяка" Даниила Никитина, у обоих в ходе обыска изъяли всю технику. Полицейские пришли к замглавы МО "Гавань" Сергею Кузину. Мундеп сообщил ЗАКС.Ру, что у него, как и у других участников утренних обысков, изъяли технику. Люди в форме пришли и к главе МО "Гавань" Нэлли Вавилиной. На своей странице "ВКонтакте" она писала, что полицейские искали различные агитматериалы, но у неё их не оказалось.

Следственные мероприятия 5 марта прошли и у депутата МО № 72 Владимира Волохонского. После обыска его более шести часов продержали на допросе в Следственном управлении МВД, после чего отпустили. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что не знает, с чем это связано. Полицейские спрашивали о том, в каких социальных сетях он состоит. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно и даже ни разу при нем не выругались.

- Потом они получили какие-то новые вводные, что меня нужно закрыть в ИВС, но вместо ИВС отвезли домой. Все. Без понятия в итоге [в каком статусе я нахожусь]. Был протокол о моем задержании, а что там было дальше — я не знаю, потому что меня не задержали, - рассказал Волохонский.

Следователи хотели допросить еще несколько человек, но не застали их дома. Так, обыск прошел в доме родителей правозащитника Динара Идрисова. Сам активист находился в другом месте. Также сообщалось, что в семь утра полиция приходила домой к члену ЛПР Галине Агеевой, однако она оказалась не дома. Еще один обыск провели у активиста "Яблока" Егора Кравцова. Полицейские пришли домой к его родителям и выдали протокол о том, что он проходит подозреваемым по делу о лжеминировании. В тот момент Кравцова не было дома. Сейчас он не выходит на связь. Обыски прошли у Даниила Кена, который сейчас отбывает административный арест за участие в акции у Гостиного двора 27 февраля. Уже покинул страну активист "Весны" Никита Левкин. На своей странице в Twitter он сообщил, через три часа после вылета к нему домой пришла полиция и забрала техники на 200 тысяч рублей. По делу он проходит как свидетель. Также стучали в дверь депутату МО "Смольнинское" Радиславу Полуйкову. Всего в списке полицейских около 40 имен.

По данным "Фонтанки", уголовное дело возникло из-за серии лжеминирований, которая продолжались в Петербурге на протяжении недели. Злоумышленники якобы использовали специальные технические средства, чтобы их звонки идентифицировали как поступающие из Украины. Действия квалифицированы как заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК). По этой статье их могут посадить на срок от трех до пяти лет.

Адвокат Вероника Карагодина, представляющая активистку Евгению Сметанкину, сказала ЗАКС.Ру, что на сегодняшний день подробности уголовного дела неизвестны. Защитница еще не общалась со следователем. Она отметила, что никаких следственных действий, кроме обыска и допроса не проводили. Подробности дела, по ее словам, станут известны не раньше понедельника.

Также в ИВС доставлен член участковой избирательной комиссии № 2100 с правом решающего голоса Даниил Ситников, сообщил ЗАКС.Ру экс-мундеп Виктор Магер. Ситников, по его словам, задержан на 48 часов. К Магеру тоже приходила полиция, но обыск провести не удалось из-за адвокатского статуса.

Утром 6 марта стало известно минимум о двух обысках: у бывшего сторонника Навального Дениса Михайлова.

Примечательно, что люди, к которым нагрянули силовики, напрямую не связаны друг с другом. Они представляют разные политические объединения и направления их деятельности сильно отличаются. Например, Леля Нордик и Полина Титова в основном занимались феминистской повесткой, Кен — возглавляет "Альянс учителей", а Галкина, бывший депутат ЗакСа, последние несколько лет была мундепом. Единственное, что объединяет участников обысков 5 марта — схожие взгляды касательно происходящего на Украине. Так, Волохонский, Кузин и Мацапулина в день объявления "специальной военной операции" на Украине подавали уведомление на проведение пацифистского митинга. Галкину задерживали на акции в годовщину убийства политика Бориса Немцова из-за лозунга за мир на маске. Активистка "Восьмой инициативной группы" Сметанкина недавно была оштрафована на 20 тысяч рублей за баннер против эскалации конфликта на Украине.

Напомним, в апреле 2021 года по квартирам петербургских активистов тоже пронеслась волна обысков. Произошло это всего за несколько часов до всероссийской акции протеста в поддержку Алексея Навального, который в то время находился в покровской колонии и испытывал проблемы со здоровьем. Тогда петербургские силовики объясняли свои визиты к оппозиционерам уголовным делом "о перекрытии дорог", которое было возбуждено из-за январских протестов. Сейчас, спустя почти год, следственные действия по тому делу едва ли можно назвать заметными. Периодически на допросы вызывают участников прошлогодних митингов, однако ни о каких успехах следователи не сообщают.

Константин Леньков