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Новости 14:18

На акции памяти Бориса Немцова в Петербурге начались задержания, в автозак попала Ольга Галкина

фото ЗакС политика На акции памяти Бориса Немцова в Петербурге начались задержания, в автозак попала Ольга Галкина

Полиция начала задерживать участников акции памяти Бориса Немцова в Петербурге за антивоенные надписи. На данный момент в автозаки отправили уже троих человек. 

Среди задержанных оказалась экс-депутат МО "Морской" Ольга Галкина. На ее медицинской маске была надпись "Нет войне". За похожую маску полиция увела еще одну участницу встречи. Также в автозак попал молодой человек, у которого надпись была на бейдже, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Акция памяти Бориса Немцова проходит на Троицкой площади в формате возложения цветов. Участники не скандируют лозунгов и не приносят с собой плакатов. Уведомление о мероприятии заранее было подано в Смольный. 

Политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Каждый год в российских городах проходят акции памяти политика.

Отметим, с 24 февраля Россия проводит на Украине "специальную военную операцию". С тех пор в разных городах России, в том числе и в Петербурге проходят несанкционированные акции протеста против действий РФ на территории соседнего государства. 

Обновление: В автозак увели также женщину, надевшую желто-голубую маску, и девушку с сумкой с надписью "Нет войне". 


София Саттарова


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