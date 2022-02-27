Петербуржцы возлагают цветы в память о Немцове

В Петербурге 27 февраля проходит акция памяти политика Бориса Немцова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Петербуржцы возлагают цветы у Соловецкого камня.

Полиция окружила Троицкую площадь забором, вдоль него стоят автозаки, а на площадь полицейские пускают через рамки металлоискателей. Также сотрудники правоохранительных органов дежурят у самого камня и на перекрёстках Каменноостровского проспекта. На площади полицейским помогают члены Петроградской народной дружины.

Люди по очереди подходят и кладут цветы и ставят свечи рядом с портретом Немцова у камня. Некоторые на время задерживаются у памятника, один из мужчин произнёс: "Эх, Боря, Боря…", но основная часть людей молчат. У камня участники траурной акции не задерживаются и расходятся по площади. Среди возложивших цветы — члены партии "Яблоко", депутат которой Борис Вишневский выступил соорганизатором.

Один из молодых людей подошёл к камню с цветами с изображением украинского флага на щеке.

Кристина Бояркина рассказала ЗАКС.Ру, что у рамок полицейские велели ей снять куртку с надписью "Нет войне". В такой одежде возлагать цветы нельзя — это агитация, передала девушка слова правоохранителей.

Экс-депутат Ольга Галкина сообщила, что ее на входе тоже попросили снять маску для лица с надписью "Нет войне". По словам бывшего парламентария, она надела маску для лица обратной стороной, а затем вновь перевернула на надпись "Нет войне".

Полиция людей пока не трогает. Всего на акции несколько десятков человек.

Напомним, в 2021 году прошла аналогичная акция. Тогда полицейские никого не задержали, а позже даже похвалили соорганизатора депутата Бориса Вишневского за формат мероприятия.

Борис Немцов был первым вице-премьером правительства России и депутатом Государственной думы, а затем стал несистемным оппозиционером. Его убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Каждый год в российских городах проходят акции памяти политика.

Отметим, с 24 февраля Россия проводит на Украине "специальную военную операцию", как ее требуют называть российские власти. Ежедневно в различных городах мира проходят антивоенные акции, в том числе в Петербурге.

София Саттарова