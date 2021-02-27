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27 февраля, 18:51

"Был очень ярким, сильным и искренним": В Петербурге почтили память Немцова

В очередную годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля, в Петербурге состоялась акция памяти политика. Ее участники несли цветы к Соловецкому камню. Троицкую площадь, на которой находится монумент, оградили забором, бойцами ОМОН и снегоуборочной техникой.

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Цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий, несли с самого утра субботы, 27 февраля. Некоторые петербуржцы решили почтить память Бориса Немцова, не смешиваясь с толпой, и пришли до 13-00, объявленного времени начала акции. В Петербурге, как и в Москве, отказались от идеи подавать заявку на митинг или шествие. Шансов, что ее согласуют во время коронавирусных ограничений, практически не было. 

Тем не менее, оппозиционные депутаты ЗакСа и общественные деятели уведомили Смольный о планируемом возложении цветов и попросили не препятствовать гражданам. Губернатор Александр Беглов в ответ потребовал не собираться группами более 50 человек. На всякий случай городские власти оградили Троицкую площадь, где находится Соловецкий камень, металлическим забором и выставили по периметру ОМОН. Попасть на площадь можно было только через рамки металлоискателей. Полицейские и нацгвардейцы стояли и на ближайших улицах, вплоть до окрестностей станции метро "Горьковская". Выходивших из вестибюля подземки встречала сотрудница МВД с мегафоном на плече. 

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На Троицком мосту, Петровской набережной и улице Куйбышева были припаркованы оранжевые снегоуборочные машины. Никакой работы они не выполняли. Такой же техникой в январе перегораживали улицы и проспекты в центре Петербурга, чтобы по ним не прошли демонстранты. В феврале представители комитета по благоустройству утверждали, что для оперативной уборки города от снега техники не хватает и нужно покупать новую.

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ЗАКС.Ру попросил прокомментировать обстановку вокруг Троицкой площади депутата Заксобрания Максима Резника. Он ответил, что с этим вопросом лучше обратиться к психиатру.

-  Я не знаю, что по этому поводу сказать, - добавил парламентарий. - Неадекватные люди. Мы видим, что мы находимся в захваченном городе, как оккупированные. Опричнина и земцы. Я так чувствую себя уже давно, ничего нового не вижу. 

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Резник тоже принес к цветы к монументу. Помимо него было еще два депутата ЗакСа: Михаил Амосов и Борис Вишневский. Все трое когда-то состояли в партии "Яблоко", сейчас в ней остался только Вишневский. Амосов вспомнил о Немцове как о человеке, способном объединять оппозицию. После его гибели проблем с единством в рядах несогласных стало больше, считает политик. 

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- Он был очень ярким, очень сильным и очень искренним, - сказал о Немцове депутат Вишневский. - Я с ним познакомился в далеком ноябре 1994 года. Будучи обозревателем газеты "Невское время", я приехал к нему в Нижний Новгород брать интервью. Но в первый час мы говорили вовсе не о политике и не о губернаторстве, потому что я увидел у него в кабинете, в шкафу, кучу книг по его специальности радиофизической, и час мы с ним говорили на эти темы. 

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После 13-00 к Соловецкому камню с букетом цветов пришел уполномоченным по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. В течение последующих двух часов на площади появились не менее трех десятков депутатов местных советов и несколько глав муниципалитетов, в том числе Павел Швец из МО "№72" и Денис Тихоненко из МО "Владимирский округ". В толпе заметили даже мундепа-единоросса - Антона Богомолова из МО "Ланское". Он наблюдал за происходящим и время от времени делал снимки на свой телефон.

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Большинство петербуржцев, приходивших к Соловецкому камню, долго не задерживались - оставляли цветы и вскоре уходили. По оценке ЗАКС.Ру, с 13-00 по 15-00 у монумента побывало порядка 300 человек. Единовременно, без учета полицейских и журналистов, на площади действительно находилось не более 50 человек. Если даже в какой-то момент численность становилась немного больше, полиция не придиралась. А вот плакаты с политическими лозунгами, которые принесли с собой некоторые присутствовавшие, вежливо просили убирать. Тем не менее, одному из участников акции удалось несколько часов простоять с надписью "Борись!" на листке бумаги. Крамолы в этом не нашли. Не стали полицейские тревожить и художницу Елену Осипову, которая к Соловецкому камню пришла со своей работой на тему политических убийств.

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К 15-00 памятник усыпали цветами с обеих сторон. Большинство горожан уже разошлись по домам, но на подступах к Троицкой площади еще можно было встретить людей, которые несли букеты. 


текст: Сергей Еремевв/ фото: Екатерина Хабидулина, Сергей Еремеев


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