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Новости 11:54

В Петербурге подали уведомление о проведении митинга за мир и против войны

фото ЗакС политика В Петербурге подали уведомление о проведении митинга за мир и против войны

Представители оппозиционных сил в Петербурге подали уведомление о проведении митинга "За мир, против войны", сообщил ЗАКС.Ру один из инициаторов мероприятия и депутат муниципального образования "Гавань" Сергей Кузин. Вместе с ним сообщение об акции в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга передали мундепы МО "Смольнинское" Никита Юферев и Дмитрий Балтруков, депутат МО "№72" Владимир Волохонский, депутат МО "Литейный округ" Филипп Погорелов, экс-кандидат в депутаты Законодательного собрания Марина Мацапулина и Ярослав Слепухин. 

Они хотят провести митинг на площади Ленина 7 марта, следует из документа (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Там же указано количество участников - 2 тысячи человек. Цель мероприятия - "свободное и публичное выражение общественного мнения по вопросам безопасности, экономической стабильности, использования вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, за мир и против войны".

Ранее из-за антикоронавирусных ограничений власти Петербурга отказывали оппозиции в проведении митингов. Кузин заявил ЗАКС.Ру, что пока их команда не продумывала план действий на случай, если комитет не согласует проведение мероприятия. 

Напомним, с утра 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин целью операции назвал защиту людей в ДНР и ЛНР. При этом, в пограничной службе Украины сообщили, что российские войска перешли границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 

София Саттарова / Фото: Никита Юферев


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