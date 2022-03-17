Мундеп МО "Малая Охта" Кунин уехал из России

Муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин сообщил ЗАКС.Ру, что покинул Россию. По его словам, такое решение он принял после выхода из спецприемника, где провел под арестом 12 суток за участие в пацифистской акции. Мундеп пояснил, что, пока отбывал арест, полицейские провели обыск в квартире его бабушки. К этому жилью он никакого отношения не имеет, заявил депутат.

- Страшно, что никакого закона и права больше не существует, и под угрозой может оказаться семья, которая такого выбора не делала. То есть я этот выбор сделал, семья этого выбора не делала. И второй фактор, в принципе, такой же, что права и закона больше нет. Приняты законы, по которым можно просто за выражение человеческой позиции, выражения своего мнения человека отправлять [в тюрьму на срок] до 15 лет. Скажем так, я посчитал, что я гораздо более полезным могу быть на свободе, хоть и не в России, чем в России, но в тюрьме, - сказал Кунин.

Он добавил, что остается муниципальным депутатом и что намерен продолжить работу с жителями округа в онлайн-формате. Пока Кунин, по его словам, находится в Ереване, но в дальнейшем планирует покинуть город.

Напомним, ранее об отъезде из России рассказал муниципальный депутат МО "№72" Владимир Волохонский. До этого у него прошел обыск по делу о "телефонном терроризме". В каком статусе в деле выступает Волохонский, ему не пояснили. Подозреваемыми по делу проходят более 10 оппозиционеров и активистов.

София Саттарова / Фото: Telegram-канал Василия Кунина