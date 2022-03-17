Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 19:33

Мундеп МО "Малая Охта" Кунин уехал из России

фото ЗакС политика Мундеп МО "Малая Охта" Кунин уехал из России

Муниципальный депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин сообщил ЗАКС.Ру, что покинул Россию. По его словам, такое решение он принял после выхода из спецприемника, где провел под арестом 12 суток за участие в пацифистской акции. Мундеп пояснил, что, пока отбывал арест, полицейские провели обыск в квартире его бабушки. К этому жилью он никакого отношения не имеет, заявил депутат.

- Страшно, что никакого закона и права больше не существует, и под угрозой может оказаться семья, которая такого выбора не делала. То есть я этот выбор сделал, семья этого выбора не делала. И второй фактор, в принципе, такой же, что права и закона больше нет. Приняты законы, по которым можно просто за выражение человеческой позиции, выражения своего мнения человека отправлять [в тюрьму на срок] до 15 лет. Скажем так, я посчитал, что я гораздо более полезным могу быть на свободе, хоть и не в России, чем в России, но в тюрьме, - сказал Кунин. 

Он добавил, что остается муниципальным депутатом и что намерен продолжить работу с жителями округа в онлайн-формате. Пока Кунин, по его словам, находится в Ереване, но в дальнейшем планирует покинуть город. 

Напомним, ранее об отъезде из России рассказал муниципальный депутат МО "№72" Владимир Волохонский. До этого у него прошел обыск по делу о "телефонном терроризме".  В каком статусе в деле выступает Волохонский, ему не пояснили. Подозреваемыми по делу проходят более 10 оппозиционеров и активистов. 

 

София Саттарова / Фото: Telegram-канал Василия Кунина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Кунин Василий Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Кунин Василий Евгеньевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама