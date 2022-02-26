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Муниципал 0:48

Мундеп Кунин арестован на 12 суток за участие в антивоенной акции

фото ЗакС политика Мундеп Кунин арестован на 12 суток за участие в антивоенной акции

Депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин арестован за участие в несогласованной антивоенной акции у Гостиного двора, состоявшейся вечером в четверг. О решении суда мундеп поведал 25 февраля в своем Telegram-канале.

Суд посчитал Кунина виновным в участии в несогласованном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 12 суток административного ареста. ""Требую прекратить войну"  нынче по 12 суток за штуку, — прокомментировал муниципал решение суда, намекая на текст плаката, с которым стоял на акции. — Свобода стоит очень дорого".

Согласно официальным данным, на акции 24 февраля были задержаны 380 петербуржцев, вышедших протестовать против войны с Украиной. Подробнее о событиях вечера четверга читайте в материале ЗАКС.Ру.


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