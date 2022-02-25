Две минуты на плакат: Как протестовал Петербург

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Не менее двух тысяч человек вечером 24 февраля участвовали в протестах против действий российских войск на Украине. Акция у Гостиного двора продлилась около четырех часов. В отделения полиции попали более 400 человек, посчитали в ОВД-Инфо*.

Первый десяток задержанных в припаркованный у Гостиного двора автозак погрузили уже к 18:20. После клича правозащитницы Марины Литвинович в социальным сетях распространили призыв собираться в центре Петербурга в 19:00, но некоторые пришли за час и более. В основном, это совсем молодые люди, преимущественно - девушки. Некоторые из них встали в сцепку и тут же в их сторону устремились полицейские с мегафоном.

Последовало предупреждение о том, что никаких мероприятий городская администрация не согласовала и вообще в городе действуют эпидемиологические ограничения. Кто-то из сцепившихся робко поднял руку: "Простите, а как нам тогда выражать свою позицию?". Полицейские только повторили требование разойтись, а затем принялись выборочно забирать людей.

Достаточно длительное время протест был спокойным и молчаливым. Порядка 100-200 человек кучно стояли у Гостиного двора, не предпринимали никаких действий, почти не скандировали лозунги и раздражали полицию только тем, что отказывались расходиться. Сотрудники МВД настойчиво повторяли в мегафон об эпидемиологической угрозе. В их заботу о здоровье граждан можно было бы поверить, если бы днем раньше они не закрыли глаза на массовую акцию сторонников признания ЛНР и ДНР. Флешмоб "волонтеров" на Дворцовой площади продолжился шествием вдоль Невского проспекта. У полицейских претензий не возникло.

Теперь силы правопорядка действовали решительнее. К 18:45 силовики расчистили площадку перед Гостиным двором. Люди отошли к метро и рассеялись среди прохожих. Но затем начали подтягиваться те, кто ехал к семи часам. У Гостинки стояли две большие группы протестующих - между выходом из метро и углом Невского проспекта с улицы Садовой, а также с другого конца здания, ближе к улице Думской. Время от времени то из одной, то из другой толпы начинали кричать "Нет войне" или хлопать в ладоши. Туда сразу же направлялись полицейские или ОМОН. Люди убегали, но кто-то не успевал и оказывался в автозаке. Хватали также любого, кто доставал плакат. Обычно простоять с антивоенным лозунгом удавалось не более 2-3 минут.



















Помимо молодежи среди задержанных оказалось несколько пенсионерок и подросток, которому на вид было лет 12. Задержали фотографа Нику Самусик, муниципального депутата Василия Кунина. В полицейский автомобиль отвели парня с туристическим рюкзаком, который повторял "Это Путина надо арестовывать, а не меня". Говорил он это таким тоном, как будто был уверен, что полицейские действительно ошиблись. Сначала задержанными под завязку набивали небольшие автозаки МВД, потом - приспособленные под это пассажирские автобусы.









Постепенно прибывали все новые и новые люди, освободившиеся после работы или учебы. Полиция раз за разом задерживала одних и обращала в бегство других, но недовольная толпа становилась только больше. Две группы слились в единую людскую массу. В автозак попала девушка, державшая в руках множество желтых и синих шаров. Она только появилась у Гостинки и тут же была замечена и задержана. Нескольких человек в автомобили затаскивали за руки и за ноги.

На некоторое время внимание части протестующих завоевал невысокий молодой человек. Поверх куртки у него был надет кулон, напоминающий оккультную "Звезду хаоса". Он раздавал комментарии телевизионщикам и убеждал окружающих, что Россия в Донбассе только отвечает на агрессивную политику украинских националистов, США, Великобритании и Канады. Его спросили о политических пристрастиях. Он признался, что симпатизирует "Партии регионов", но тут же поправился:

- Я за "Единую Россию".

- Значит ты не туда пришел, - спокойно сказал кто-то из протестующих.

- Значит не туда, - согласился незнакомец и действительно ретировался.

Толпа, тем временем, устав повторять "Нет войне", стала скандировать "Россия против войны".

К 20:00 количество протестующих достигло пика. При этом объективно оценить их численность было сложно из-за постоянной ротации. Внушительные компании пикетчиков убегали от полиции или просто уходили на другие улицы, потом кто-то возвращался, кто-то нет, постоянно подходили новые люди и постоянно кого-то задерживали. Можно предположить, что единовременно вдоль Гостиного двора в какой-то момент находилось порядка 2 тысяч участников акции.











































Полиция, то ли почувствовав, что противостоящая им сила выросла, то ли просто от усталости, стала действовать заметно жестче. На землю упал старик, которого пытались схватить силовики, с ним сцепился молодой парень, не давая задержать ни себя, ни мужчину. Оказавшиеся рядом, полицейские под объектом фото- и видеокамер замешкались и отступили, но тут же пришли другие, в касках, подняли и увели в автозак обоих. Еще одна попытка сцепки вывела силовиков из себя. Протестующие пытались обхватить упавшего парня. Людей от него растолкали и отогнали буквально пинками.

После 21:00 ряды протестующих стали редеть и интенсивность задержаний тоже снизилась. Несколько раз полицейские позволяли небольшим группам молодежи достаточно длительное время кричать лозунги, прежде чем задержать всех, кого удастся.

К 22:00 у Гостиного двора осталось всего две-три сотни участников акции. Вскоре полиция рассекла последних протестующих, снова расчистив площадку перед выходом в метро. Самые стойкие начали расходиться. Среди пикетчиков можно было слышать разговоры о том, что неплохо было бы встретиться снова.

Всего в автозаки, по оценке ЗАКС.Ру, попали несколько сотен человек. ОВД-Инфо* сообщило о 431 петербуржце. Однако в их перечень попали участники дневных одиночных пикетов антивоенной тематики, а также превентивно задержанные.

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов

текст: Сергей Еремеев, фото: Константин Леньков