На Дворцовой площади провели флешмоб в поддержку признания ДНР и ЛНР

Фото Константина Ленькова

Утром 23 февраля на Дворцовой площади Петербурга устроили акцию в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Сотни студентов и волонтеров выстроили своими телами фразу "Своих не бросаем".

В акции приняла участие "Молодая гвардия Единой России". Руководитель ее городского отделения Александр Маликов сказал ЗАКС.Ру, что не знает, подавались ли для проведения мероприятия какие-либо уведомления.

- Молодежь организовалась, как видите. Повод-то значимый. [Полиция] не подходила, вроде все мирно, спокойно, - сказал Маликов.







Полицейские на Дворцовой площади присутствовали, но проведению флешмоба не мешали. По словам заместителя начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района Петербурга, капитана полиции Дениса Сорокина, все проводимые мероприятия были согласованы с властями. В ответ на уточняющие вопросы о масштабах разрешенного мероприятия представитель правоохранительных органов предложил обратиться в пресс-службу ГУ МВД.

За обязательным ношением масок во время флешмоба никто не следил. Социальной дистанцией тоже решили пренебречь.







По информации ЗАКС.Ру, участников флешмоба в поддержку ДНР и ЛНР набирали накануне в студенческих чатах. Среди собравшихся 23 февраля были студенты петербургских вузов и колледжей. Они неохотно говорили, для чего пришли на площадь. Когда корреспондент ЗАКС.Ру пытался расспросить одного из присутствовавших, студента Военмеха, к молодому человеку подошел другой участник флешмоба и сказал не общаться с журналистами. Некоторые объясняли своё участие в акции тем, что они "просто хорошие волонтеры". Некоторые представились членами "Волонтерской роты". По словам волонтёров, кроме флешмобов, они занимаются уборкой улиц.

Акции в поддержку недавно признанных республик проходят и в других городах России. Например, в Москве состоялся автопробег под тем же лозунгом "Своих не бросаем".







Константин Леньков, фото автора