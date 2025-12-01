Активисты начали сбор подписей за снижение стоимости проезда в Петербурге

В Петербурге начался сбор подписей за снижение цены проезда в общественном транспорте на 20 % от нынешней стоимости. Акцию инициировали движения "Горизонты" и "Участие", по ее итогам удалось заручиться поддержкой 49 горожан. Как рассказал ЗАКС.Ру глава молодежной организации "Горизонты" Владислав Бальцерейт, подписная кампания продлится до конца февраля 2026 года, организаторы рассчитывают собрать до тысячи голосов.

Сбор подписей проходил днем 30 ноября возле вестибюля станции метро "Сенная площадь". Активисты предлагали горожанам поставить автографы под листами с требованием снизить стоимость разовых поездок и проездных билетов в Петербурге для всех способов оплаты. В будущем организаторы рассчитывают заручиться поддержкой ряда других движений для масштабирования акции. Подписи петербуржцев в дальнейшем собираются передать в Смольный.

Собеседник ЗАКС.Ру выразил надежду на положительную реакцию чиновников по интересующей его проблеме. При этом он вспомнил об опыте защиты дикого парка "Заросли" на острове Декабристов, где активисты надеялись добиться создания официальной зеленой зоны. Этого не произошло, в начале ноября стало известно о вырубке растительности на территории парка под продление набережной Макарова.

— Будем надеяться, что да, надеюсь, комитет по тарифам или комитет по транспорту более располагает к диалогу, чем комитет, например, по благоустройству или [природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности], — высказался Бальцерейт.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Петербурге в начале августа. Разовая поездка в метро теперь обходится пассажирам в 86 рублей, в наземном транспорте она стоит 80 рублей. Цена поездки по разовому билету выросла до 60 рублей как в подземке, так и в автобусах, троллейбусах и трамваях. В итоге стоимость проезда в Петербурге стала самой высокой среди городов России. Тот факт, что активисты стали собирать подписи только сейчас, Бальцерейт объяснил, в том числе, необходимостью соблюдать очередность при проведении кампаний.

— У нас подписные кампании, у наших товарищей, меняются одна с другой, то есть мы не можем проводить две кампании одновременно. <...> Сейчас люди начинают об этом говорить всё больше и больше, потому что с первого числа [с 1 января 2026 года] будут еще поднимать цены на ЖКХ, и это очень трогает, — отметил активист.

Как говорится в Telegram-канале "Горизонтов", основным направлением своей деятельности активисты считают "организацию и проведение публичных мероприятий по общественно-политической тематике, а также волонтерскую деятельность". Сама организация появилась не так давно, примерно с сентября 2025 года. Примерно столько же существует и организация "Участие", которая позиционирует себя как "левую демократическую" и стремится к преодолению расколов и объединению носителей левых взглядов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру